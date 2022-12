Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un clip promoțional difuzat de postul Russia Today (RT), Kremlinul sugereaza ca Europa traiește deja in bezna, iar anul viitor situația se va inrautați, scrie BFMTV, potrivit news.ro.

- Cei care iși doresc sa ajunga in 2023 la unele dintre cele mai așteptate festivaluri de muzica din Europa, UNTOLD, Neversea și Massif au acum șansa sa achiziționeze un pachet de abonamente pentru toate cele trei evenimente la jumatate de preț. Organizatorii scot la vanzare abonamente pentru toate cele…

- In vara anului trecut, Genesis (brandul premium al grupului Hyundai) a prezentat lumii intregi modelul cu zero emisii GV60. Crossover-ul este plin de tehnologie de ultima ora, avand inclusiv un sistem de recunoaștere faciala. Incepand din 2023, toate exemplarele comercializate in Europa vor fi echipate…

- Tarile europene si-au redus in medie consumul de gaze naturale cu 24% in noiembrie, fata de media perioadei 2019-2021 pentru aceeasi luna, potrivit calculelor Reuters folosind date de la federatia operatorilor de retea ENTSOG pentru 14 tari si de la autoritatea nationala de reglementare a retelelor…

- Jumatate dintre țarile UE vor intra in recesiune in 2023, a declarat miercuri președintele Fondului Monetar Internațional, Kristalina Gheorghieva, intr-o conferința de presa tinuta la Berlin impreuna cu cancelarul german Olaf Scholz și cu președinții principalelor instituții economice internaționale,…

- ” In contextul inflatiei accentuate, cererea pentru transport de tip grupaj a crescut cu 40% in acest an, fiind o solutie de transport de marfuri mai putin costisitoare comparativ cu alte tipuri de transport. Astfel, companiile din Romania reduc costurile cu serviciile de transport si cu depozitarea…

- ”In perioada 2020 – S1 2022 au fost finalizate tranzactii cu terenuri destinate unor viitoare investitii imobiliare cu o valoare totala de 720 milioane de euro in Bucuresti, un nivel aproape dublu in comparatie cu cele cinci semestre anterioare acestei perioade (S2 2017 – 2019), fapt ce demonstreaza…