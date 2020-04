Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii din cadrul Universitații Politehnica Timișoara au realizat, in premiera cel puțin naționala, prototipul unui dispozitiv de sterilizare a aerului expirat de pacienți, cu care ar putea fi dotate secțiile de terapie intensiva, și care ar fi deosebit de util in special acum, in lupta cu coronavirusul…

