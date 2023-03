CEO-ul TikTok: Angajaţii din China ai companiei-mamă ByteDance pot avea în continuare acces la unele date din SUA Informatia este semnificativa deoarece ajunge la punctul central al temerilor oficialilor americani cu privire la proprietatea TikTok si arata, de asemenea, cat de dificila si consumatoare de timp poate fi separarea aplicatiei de compania sa mama din China. Parlamentarii si oficialii serviciilor de informatii se tem ca datele utilizatorilor din SUA ar putea ajunge in mainile guvernului chinez prin intermediul ByteDance. Acest lucru se datoreaza faptului ca legea chineza permite guvernului sa obtina informatii privilegiate de la companii in pretinse scopuri de securitate nationala. In timpul audierii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

