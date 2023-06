Intr-o conversatie din timpul unei calatorii recente in India, Altman a spus ca este ingrijorat ca a facut ”ceva cu adevarat rau” prin crearea ChatGPT, care a fost lansata in noiembrie si a starnit un val de interes pentru inteligenta artificiala. ”Ceea ce ma face sa nu pot dorimi este ideea ipotetica ca am facut deja ceva foarte rau lansand ChatGPT”, i-a spus Altman lui Satyan Gajwani, vicepresedintele Times Internet, la un eveniment organizat miercuri de Economic Times. Altman a spus ca este ingrijorat ca ”poate ca a fost ceva greu si complicat” pe care echipa sa a ratat cand lucra la chatbot.…