CEO-ul OpenAI, Sam Altman, promovează proiectul de criptomonede Worldcoin Worldcoin spune ca isi propune sa isi creeze o identitate globala si o retea financiara. Peste 2,6 milioane de oameni s-au inscris pentru ca irisii lor sa fie scanati de dispozitivele ”orb” ale Worldcoin, in schimbul unui ID digital si criptomonede gratuite. Altman a aparut la o sesiune virtuala de intrebari si raspunsuri, gazduita de banca de investitii FT Partners, axata pe fintech, joi, la o saptamana dupa ce postul de stiri cripto The Block a raportat ca Tools For Humanity, compania din spatele Worldcoin, vrea sa atraga 50 de milioane de dolari de la investitori. Compania strange fonduri prin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

