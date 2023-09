CEO-ul Citigroup pune în practică cea mai amplă reorganizare a grupului din ultimele două decenii Sefii celor cinci divizii ale bancii vor raporta direct directorului general, iar banca va reduce, de asemenea, rolurile de conducere regionala in afara Americii de Nord. Sunt asteptate reduceri de locuri de munca, dar numarul acestora si impactul financiar sunt inca neclare. ”Am luat aici decizii grele, in consecinta, dure. Nu vor fi populare la nivel universal in cadrul bancii noastre. O sa-i faca pe unii dintre oamenii nostri sa se simta foarte inconfortabil. Sunt absolut in regula cu asta… Este absolut ceea ce trebuie facut pentru actionarii nostri”, le-a spus Fraser miercuri investitorilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

