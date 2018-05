Stiri pe aceeasi tema

- Veranda Mall a intrat intr-un amplu proces de extindere, ce vizeaza completarea centrului comercial din zona Obor a Capitalei cu peste 6.000 de metri patrati. Motivul indicat de catre reprezentantii companiei este reprezentat de cererile clientilor:...

- Primarul General, Gabriela Firea: "Vom incepe in scurt timp reabilitarea primilor 31 de kilometri de retea din sistemul de termoficare al municipiului Bucuresti" La propunerea Primarului General, Gabriela Firea, consilierii generali au aprobat in cadrul sedintei de consiliu de astazi "proiectul de hotarare…

- Proiectul de hotarare care prevede majorarea cu 50% a nivelului alocatiilor de hrana pentru consumurile colective din spitalele din Bucuresti a fost aprobat, joi, de Consiliul General al Capitalei, suma necesara fiind de peste cinci milioane de lei.

- Suprafata totala a terenurilor tranzactionate in Bucuresti anul trecut a fost de 116 hectare, cel mai mare volum inregistrat in ultimii zece ani, cu o valoare totala de 216 milioane euro, in crestere cu 69%, cei mai activi cumparatori fiind, in premiera in ultimul deceniu, investitorii romani, a…

- Filosoful Mihai Sora ar putea primi titlul de cetatean de onoare al Capitalei, in semn de recunoastere a contributiei sale la promovarea valorilor culturale romanesti, un proiect de hotarare pe aceasta tema regasindu-se pe ordinea de zi a sedintei CGMB din 28 martie. "Se confera titlul…

- Supermarketul ofera o sortimentație variata de produse, locuitorii din New Residence Ghencea putand beneficia de toate avantajele cumparaturilor de calitate, chiar la ei acasa. Noul magazin va include, alaturi de produse de marca proprie, o zona de delicatese, legume și fructe proaspete, precum și…

- Apoi, a spus ca va profita de ocazie pentru a solicita un vot de incredere pentru continuarea glorioasei misii de presedinte al celui mai mare partid din Romania. Cu titlu de „soparle” au fost lansate zvonuri privind definirea unei noi strategii, avand ca „fir rosu” o distantare treptata a PSD de…

- Simona Halep a primit, luni seara, titlul de cetatean de onoare al Capitalei, numarul 1 mondial al tenisului feminin mentionând ca, în prezent, în Bucuresti, se simte ca acasa.