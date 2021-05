Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Capitalei, intre soseaua Kiseleff si intersectia Caii Victoriei cu raul Dambovita, devine zona exclusiv pietonala, de sambata, de la ora 11.00, pana duminica la ora 22.00, potrivit news.ro. Proiectul ”Strazi deschise” se lanseaza sambata si va dura pana in toamna. Pe durata implementarii…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat, luni, la Pitesti, ca vaccinarea anti-COVID-19 s-ar putea face contra cost pe viitor, pe modelul vaccinarii antigripale. Așadar, potrivit președintelui Camerei Deputaților, statul roman ar putea schimba procedura de vaccinare, iar romanii care…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat ca indicele de infectare este in scadere in București, iar daca se menține, autoritațile ar putea prelungi programul teraselor, mai ales ca temperaturile vor fi in creștere in perioada urmatoare. „Indicele de infectare este in scadere. Daca vom trece cu bine…

- Circulația in noaptea de Inviere va fi permisa pana la ora 5.00, iar magazinele vor ramane deschise pana la ora 20.00 vineri, inainte de Paște, propune premierul Florin Cițu. Florin Citu, a anuntat, joi, ca va transmite Comitetului National pentru Situatii de Urgenta cateva propuneri care vizeaza sarbatorile…

- Ministerul Educatiei a anunțat, luni, ca un numar insemnat de gradinite vor functiona si pe perioada vacantei de primavara, cu avizul directiilor de sanatate publica. “Ministerul Educatiei a creat cadrul legal pentru ca gradinitele sa poata organiza activitati cu copiii si in perioada vacantei de primavara.…

- Bisericile vor fi deschise in Noaptea de Inviere, pana la ora 02.00, potrivit unor surse Antena 3. Premierul Florin Cițu, șeful DSU Raed Arafat și alți inalți oficiali ai Guvernului s-au intalnit, joi, cu reprezentanții cultelor religioase, stabilind, astfel in urma discuțiilor, ca bisericile sa ramana…

- Prim-ministrul Romaniei Florin Cițu a declarat, senin, despre școlile din Timișoara, ca deși localitatea este in carantina, unitațile sunt deschise. El fusese intrebat de jurnaliști despre școlile din București, in eventualitatea unei decizii de carantinare a Capitalei. “Nu se inchid școlile, școlile…

- Politistii fac, miercuri, 32 de perchezitii in Bucuresti și in judetele Giurgiu, Ilfov, Arges, Calarasi, Dolj si Dambovita la persoane care comercializeaza tutun prin intermediul anunturilor online. De la cinci oficii postale si o firma de curierat se vor ridica documente. ”In aceasta dimineata, politistii…