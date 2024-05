Stiri pe aceeasi tema

- SUA și Uniunea Europeana au alocat 81 de miliarde de dolari pentru a produce urmatoarea generație de semiconductori, intensificand o confruntare mondiala cu China pentru supremația cipurilor. Este primul val din cele aproape 380 de miliarde de dolari alocate de guvernele din intreaga lume pentru companii…

- Dupa un 2022 dezastruos, cand brandurile au redus cheltuielile pentru a face fața inflației, și un 2023 definit de concedieri și reduceri de costuri, companiile de top din domeniul publicitații digitale au inceput sa creasca din nou intr-un ritm sanatos. Meta, Snap și Alphabet au raportat toate rezultatele…

- Actiunile Nvidia au scazut saptamana trecuta cu aproape 14% inregistrand cea mai mare scadere saptamanala din peste 19 luni, ajutand vanzatorii in lipsa sa obtina un profit de peste 3 miliarde de dolari. Tesla, ale carei actiuni au fost n acest an in urma grupului, a scazut, de asemenea, cu 14%, ceea…

- Sase romani sunt in Topul Forbes cu miliardarii lumii. Averile lor insumate totalizeaza 10,6 miliarde de dolari. Romania are sase reprezentanti in Topul Forbes, clasamentul miliardarilor lumii publicat marti de revista Forbes: Daniel Dines, Ion Tiriac, fratii Dragos si Adrian Paval, Ion Stoica si Matei…

- AstraZeneca planuiește sa continue cercetarile și dezvoltarea in domeniul terapiilor inovatoare pentru tratarea cancerului, inclusiv radioconjugatele și conjugațiile anticorp-medicament. The post EXTINDERE IN PIAȚA BIOFARMACEUTICA AstraZeneca achiziționeaza Fusion Pharmaceuticals pentru 2 miliarde de…

- Romania se numara printre tarile care au obtinut printre cele mai mici venituri anul trecut din criptomonede, conform unei analize realizate de Chainalysis. 170 de milioane de dolari au castigat investitorii romani din cripto, tara noastra situandu-se la un nivel similar cu tari precum Kazakhstan,…

- Comisia Europeana a amendat cu 1,8 miliarde euro gigantul american Apple pentru practici competitive neloiale care vizeaza serviciul sau de streaming muzical, Apple Music, in urma unei plangeri depuse de Spotify, care susține ca pentru vanzarile facute prin aplicații pe iOS companiilor li se cere o…

- Avocatii care au anulat compensatiile de 56 de miliarde de dolari acordate lui Elon Musk, ca fiind excesive, solicita onorarii legale record de 6 miliarde de dolari, platibile sub forma de actiuni ale producatorului de masini electrice Tesla, transmite Reuters. ”Recunoastem ca onorariul solicitat…