- Dominic Fritz are visuri mari pentru transformarea modului in care Timișoara se incalzește peste iarna. El se gandește chiar și la apa termala, dar, cel puțin deocamdata, cere aprobare ca la Colterm sa se arda biomasa. Societatea Colterm este in proces de obținere a aprobarii pentru arderea de biomasa,…

- Deputatul USR de Bistrița-Nasaud, Lorant Sas, se declara stupefiat de tupeul și nesimțirea guvernanților, in timp ce criza energetica lasa urme adanci in buzunarul romanilor! Alesul bistrițean spune ca masurile luate de guvernanți cu privire la plafonarea și compensarea tarifelor la energie nu au avut…

- Venirea iernii ii ingrijoreaza pe mulți, in special pentru ca nu toata lumea e norocoasa sa beneficieze de calorifere incalzite la maxim. Iata ce e de facut atunci cand autoritațile nu pornesc caldura la maxim in calorifere. Uita de facturi uriase, desi nu este asa simplu! Atunci frigul se instaleaza…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, afirma ca, daca Romania nu va gasi rapid solutii in legatura cu tarifele foarte mari ale energiei si gazului, va intra „intr-un carusel” din care ii va fi greu sa iasa, el aratand ca numai pentru CFR factura la electricitate estimata pentru anul acesta…

- Preturile la energie in Europa au doborat record dupa record inca inainte de venirea iernii si aceasta criza se va agrava pe masura ce temperaturile vor incepe sa scada, transmite Bloomberg. Luna trecuta cresterea preturilor la electricitate a fortat unele companii britanice sa isi reduca productia…

- Parlamentul European a cerut joi Comisiei Europene sa elaboreze un pachet de propuneri menite sa promoveze venirea legala a migrantilor extracomunitari care doresc sa lucreze in UE, ca masura de atenuare a efectelor negative ale imbatranirii populatiei europene si crizei fortei de

- Criza sanitara, criza politica si, ce ne arde si mai tare in perioada asta (vorba vine "ne arde", ca "ne raceste"), criza scumpirii gazelor si curentului electric in prag de iarna; de primele doua sa se ocupe altii, ca de aia ii platim, dar pe partea incalzirii va puteti descurca si singuri. De exemplu,…