- Reprezentanți din peste 1.000 de localitați din Romania și Republica Moldova au reeditat duminica, 1 iulie, Marea Adunare de la 1918. Delegațiile au aprins Flacara Unirii in fața Catedralei din Alba Iulia și au pornit in mars, pe jos, spre Chișinau. „Toți cei care au obiectivul comun al Unirii Romaniei…

- Marșul Centenarului a inceput din Alba-Iulia, Cetatea-simbol, la 1 iulie, iar destinația finala va fi Chișinaul, la 1 septembrie. Participanții vor traversa Carpații și Prutul, vor urca dealuri și vor cobori vai, strabatand 300 de orașe și sate din Romania și Republica Moldova. Așa ceva nu s-a mai facut!…

- PES activists Romania a organizat sambata, 31 martie 2018, evenimentul „125 de ani de social-democrație la 100 de ani de la Marea Unire“, ce a avut loc concomitent la București, Alba Iulia și Chișinau. La reuniunea ce a marcat aniversarea a 125 de ani de la fondarea primului partid social-democrat…