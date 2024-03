Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Nationale desfasoara prin Biroul informare-recrutare al Centrului militar judetean Satu Mare, activitatea de recrutare a tinerilor – baieti si fete, in vederea scolarizarii in institutiile militare de invatamant. Avantajele urmarii cursurilor unei institutii militare de invatamant…

- Universitatea Craiova o va intalni vineri, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe U Cluj, intr-o partida contand pentru etapa 25 a Superligii. Vezi oferta Superbet pentru meciul cu U Cluj! Disputa din Banie il va avea „central“ pe Radu Petrescu (Bucuresti). Acesta va fi ajutat la cele doua…

- Adrian Mutu a debutat cu dreptul ca antrenor ale echipei CFR Cluj, care a invins-o pe FC Voluntari cu scorul de 4-1 (1-1), luni seara, pe teren propriu, in ultimul meci din etapa a 23-a a Superligii de fotbal. Omul meciului a fost Ciprian Deac, care, desi nu a marcat, a oferit trei pase de gol. CFR…

- Complexul Muzeal Bistrița-Nasaud va invita, joi 25 ianuarie 2024, ora 17.00 la Galeria de Arta Contemporana la vernisajul expoziției ”URBIS CIVITAS” a artistului bistrițean Sever Moldovan. Sever Moldovan a absolvit Liceul de Arte plastice – Romulus Ladea din Cluj-Napoca in 1977. Dupa absolvirea Facultații…

- Compania aeriana HiSky anunța ca a introdus in sistemul de rezervari posibilitatea de achiziție directa a zborurilor catre New York, cu plecare de pe aeroporturile din Cluj și din capitala Republicii Moldova. Pentru un zbor din Cluj Napoca catre New York, prețurile pornesc de la 379 euro/segmentul de…

- Bucuria din Romania și Bulgaria in legatura cu Schengen a fost aparent prematura. Contrar afirmațiilor facute joi de guvernele de la București și Sofia, guvernul federal austriac iși menține refuzul fața de aderarea celor doua țari la zona Schengen, care permite calatoriile fara controale la frontiera,…

- Payhawk este o companie bulgareasca inființata in 2018 in Sofia. Businessul, care administreaza o platforma de gestionare a plaților și cheltuielilor din companii, este considerat primul „unicorn” bulgaresc, adica primul start-up a carui valoare este...