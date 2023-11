Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 16 noiembrie, s-au implinit 120 de ani de la nașterea Parintelui Dumitru Staniloae , unul dintre cei mai mari teologi romani sau chiar cel mai mare, in opinia unora. A fost un preot, teolog, profesor universitar, specialist in dogmatica, traducator, scriitor și ziarist roman. Dumitru Staniloae…

- Alaa G., despre care SPYNEWS a dezvaluit ca lauda acțiunile Hamas in 2017, in timp ce era student la Academia de Poliție „Al. I. Cuza” București, a reușit sa scape de un dosar penal, dupa ce procurorii au decis sa renunțe la ancheta.

- In perioada 28-29 octombrie 2023, a avut loc la București „Cupa TSD Romania”, o competiție de fotbal destinata tinerilor social democrați. Și echipa TSD Cluj s-a calificat la etapa naționala, fiind incurajați de Razvan Ciortea, președintele PSD Turda și subprefectul Clujului, cat și de catre președintele…

- Primaria Baia Mare a luat o noua decizie in privința Pieței Revoluției, care are nevoie de o schimbare a aspectului. In acest sens, municipalitatea a incheiat un contract la data de 4 septembrie, cu o firma din București, in vederea prestarii de servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții…

- Moneda de 50 de lei din 1991 a ajuns sa fie foarte cautata in randul colecționarilor, deși a ajuns sa se vanda pe sume uriașe. Drept urmare, cei care o dețin profita de acest lucru. Exista mulți colecționari de astfel de obiecte, care sunt dispuși sa plateasca oricat pentru o piesa care le lipsește.…

- Candva nelipsita de la petrecerile spumoase și emisiunile mondene, astazi, Jasmine, cea mai cunoscuta dansatoare belly dance de la noi, vinde case și proprietați in Palma de Mallorca. Pe numele sau Ioana Gheorghiu, Jasmine a disparit din lumina reflectoarelor in urma cu patru ani. Și-a inchis micul…

- A fost scoasa la licitație palaria pe care Michael Jackson a purtat-o la data de 25 martie 1983, mai exact la cea de-a 25-a aniversare a casei de discuri Motown, in timp ce executa primul sau moonwalk. Acum, la 40 de ani distanța de atunci, accesoriul este vandut la o licitatie la Paris. Care este prețul…

- Pe 13 septembrie 2023 – Academia de Studii Economice din Bucuresti invita liderii mediului de business, managerii și antreprenorii sa ia pulsul programelor de MBA și Executive MBA oferite de Bucharest Business School, in cadrul unor workshop-uri de tip „Sneak Peak” desfașurate in campus, la sediul din…