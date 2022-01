Celestal face echipa cu Cecilia Krull pentru piesa Out In Style

Celestal face echipa cu Cecilia Krull pentru single-ul “Out In Style”. Piesa combina refrenul melancolic al lui Celestal cu vocea magica a Ceciliei. O combinatie perfecta de pop si soul care ne duce cu gandul la un viitor mai bun. Piesa a fost mixata de Stan Neff (Polo & Pan, Christine & The Queens). Cecilia si-a inceput cariera ca actrita Disney. Parintii artistei sunt cantareti de jazz, aceasta cantand la mai multe festivaluri in timpul copilariei. Succesul a venit in 2017, odata cu piesa “Money Heist” (La Casa de Papel), care a cucerit top-urile din intreaga lume. In ultimul sezon al serialului…