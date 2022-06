Celebrul roman „1984” al lui George Orwell, interzis in Belarus

Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a declarat vineri ca tara sa nu impiedica exporturile de grau prin porturile ucrainene, insa cea mai buna solutie ar fi tranzitul prin Belarus, transmite Agerpres. Putin a afirmat la televiziunea nationala rusa ca stirile despre o presupusa interdictie de export impusa de Rusia reprezinta…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut vineri ca tara sa nu impiedica exporturile de grau prin porturile ucrainene, insa cea mai buna solutie ar fi tranzitul prin Belarus, transmite Reuters. Putin a afirmat la TV ca stirile despre o presupusa interdictie de export impusa de Rusia reprezinta „o cacealma”…

- Intr-o discuție televizata alaturi de Vladimir Putin, președintele belarus Aleksandr Lukașenko a declarat luni ca este ingrijorat de ceea ce a numit mișcari ale Occidentului de „dezmembrare” a Ucrainei și a acuzat Polonia ca incearca sa puna mana pe partea de vest a țarii, relateaza Reuters. El nu a…

- Liderul belarus, Aleksandr Lukasenko, a declarat luni, 9 mai, in discursul sau de Ziua Victoriei, ca țara sa trebuie sa sprijine Rusia și va continua sa o faca prin toate mijloacele, ”orice sageti” ar arunca Occidentul inspre cele doua state, relateaza agenția rusa Tass, citata de Agerpres . ”Belarusii…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin susține ca incercarile Occidentului de a izola Moscova vor eșua. El a dat exemplul succesului programului spațial sovietic pentru a arata ca Rusia poate avea realizari spectaculoase in condiții dificile, relateaza Reuters . Rusia spune ca nu va mai depinde niciodata…

- Lukashenko, in varsta de 67 de ani, este un impatimit al acestui sport și joaca din cand in cand in meciuri demonstrative, așa cum a fost cazul și acum, la o partida dintre echipa sa și o echipa din regiunea capitalei Minsk. Șeful statului a primit imediat ingrijiri medicale și i s-a aplicat un plasture…

- Marea Britanie va avea o poziție foarte sceptica fața de Rusia și de angajamentul ei ca va reduce „drastic” activitațile militare din Kiev și Cernihiv, a declarat miercuri vicepremierul britanic Dominic Raab, care a spus ca Londra va judeca Moscova in funcție de acțiunile sale, nu de cuvinte, relateaza…

- Sunt puțini cei care, in urma cu cateva luni, ar fi crezut ca vine razboiul peste Ucraina. Totuși, politologul rus Vladimir Pastukhov (58 de ani) l-a prezis din 2013. ”7sur7” publica un interviu cu Pastukhov in legatura cu acest razboi și cu Putin despre care spune: ”Cat timp Putin va fi la putere,…