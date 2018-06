Celebrul astrolog Minerva, o viaţă sub "steaua morţii": şi-a…

Cunoscutul astrolog și-a deschis sufletul la emisiunea "Totul despre dragoste" și a spus lucruri neștiute pana acum publicului larg.

Nascuta in Hunedoara in urma cu 60 de ani, Minerva a avut parte de o copilarie fericita pana la varsta de 9 ani. Destinul avea sa i se schimbe brusc.

"Am avut o copilarie, poate una dintre cele mai frumoase. Pana pe la 9 ani, cand intr-o dimineața incepeam școala. Eram in clasa a doua. Am avut o hemoragie".

La spital, a aflat ca avea leucemie. Mama astroloagei lucra la spitalul in care a ajuns de urgența și a aflat ca avea leucemie. S-a albit…