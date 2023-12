Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Florin Cițu anunța ca nu-și va da demisia din grupul parlamentar PNL. „Am spus ca daca aș fi avut funcții in Partidul Național Liberal, bineințeles ca aș fi renunțat, dar nu am nicio funcție. Sunt doar senator PNL”, a declarat Florin Cițu, luni, la Parlament. Intrebat daca va ramane in…

- Incepand cu data de 27 noiembrie 2023, Federația Nationala Feroviara Miscare Comercial Vagoane (FNMCV) anunta declansarea grevei propriu-zise la nivelul Companiei Nationale de Cai Ferate CFR SA, ca urmare a nesolutionarii revendicarilor ce formeaza obiectul conflictului colectiv de munca. Potrivit unui…

- European leaders on Wednesday applauded a temporary cease-fire deal struck overnight between Israel and Hamas, which includes a prisoner exchange for the release of 50 hostages held by the Palestinian militant group, according to Politico. European Commission President Ursula von der Leyen said she…

- Comisia de Munca din Camera Deputaților a dat aviz favorabil pe noua lege a pensiilor, inclusiv cu votul liberalilor, care in aceasta dimineața, in ședința de partid, amenințau ca sunt in continuare impotriva acestei legi, care prevede creșteri substanțiale la anul, cand „salariile și pensiile viitoare…

- Doi dintre suspectii in cazul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner au fost prinsi, unul in Scoția, iar celalalt in Irlanda de Nord. Doi dintre suspecții din cazul uciderii omului de afaceri Adriane Kreiener, din Sibiu, au fost depistați in afara țarii, respectiv in Irlanda de Nord- Minae…

- Cerul Romaniei a fost acoperit de lumini roșii care au format imaginea unei posibile aurore boreale duminica seara, in mai multe judete din Romania. Mai mulți internauți au postat duminica seara pe rețelele sociale imagini cu cerul de o culoare roșu intens in plina noapte. Imaginile au fost postate…

- Romania trece la ora oficiala de iarna in noaptea de sambata spre duminica, adica 28-29 octombrie, cand ora 4.00 devine ora 3.00, ceea ce va face ca ziua de 29 octombrie sa fie cea mai lunga din acest an. In noaptea de 28 spre 29 octombrie, Romania revine de la ora de vara, care se […] The post Cea…

- Noaptea trecuta, in Argeș a cazut prima zapada. Salvamontiștii care se aflau in Baza Salvamont Cota 2000 de pe Transfagarașan au surprins primele imagini. Șeful Salvamont Argeș, Adrian Sanduloiu, transmite ca pana acum nu sunt probleme și ca Transfagarașanul este deschis. Partea argeșeana a Transfagarașanului…