Cele mai căutate destinații din ianuarie Conform datelor inregistrate de Vola.ro, romanii s-au grabitsa rezerve bilete de avion inca din primele zile ale anului2023 și sa profite de primele promoții din an anunțate de companiile aeriene. Dupa o perioada de revenire la normal, luna ianuarie a redevenit cel mai bun moment pentruachiziționarea biletelor de avion. Majoritatea companiiloraeriene europene au anunțat deja reduceri cu pana la 60%la bilete de avion (in funcție de datele alese pentru zboruri). Ieftinuarie 2023: zboruri de la 20 de euro spre Italia, Germania, Marea Britanie Cele mai ieftine destinații spre care se poate zbura din Romaniasunt cele europene, orașe și țari alese frecvent de romani atatpentru vacanțe și city-break-uri, cat și pentru ocazionalele viziteale rudelor și ale prietenilor, pentru munca sau studii. Printrecele mai accesibile destinații din Ieftinuarie se numara: Veneția,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

