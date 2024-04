Finanțarea Ucrainei și politicile climatice: UE se autosabotează Majoritatea guvernelor Uniunii Europene sunt obsedate de sprijinul militar și financiar pentru Ucraina, și de abordarea schimbarilor climatice. Par ca au ramas singurele preocupari din agenda Bruxelles-ului, deși Europa se confrunta cu probleme și neajunsuri. Cele mai mari provin din lipsa capacitaților de aparare, dintr-o economie care abia a evitat o recesiune, și din instabilitatea […] The post Finanțarea Ucrainei și politicile climatice: UE se autosaboteaza first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „M-am bucurat sa il revad astazi, la Praga, pe președintele Republicii Cehe, Petr Pavel - un prieten vechi, din vremurile in care amandoi ne serveam patria in uniforma militara.Romania și Republica Ceha știu ce inseamnă trecerea printr-o dictatură și construcția, ulterioara, a unei societați democratice…

- Reuniți la Bruxelles, ambasadorii reprezentanți permanenți ai celor 27 țari membre ale Uniunii Europene au ajuns in cele din urma la un acord care extinde scutirea de taxe vamale de care beneficiaza in prezent Ucraina, limitand insa importurile de produse alimentare, in speranța calmarii revoltei agricultorilor…

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene, reuniti la summit-ul de la Bruxelles, au decis aseara sa avanseze cu un proiect ce vizeaza utilizarea profiturilor din activele inghetate ale Rusiei in Europa pentru a inarma Ucraina. Acest lucru ar trebui sa permita eliberarea unei sume de pana la 3 miliarde…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sustinut joi contributia energiei nucleare la procesul de decarbonizare a economiei, in pofida divergentelor pe care productia de energie nucleara le genereaza in sanul Uniunii Europene, relateaza agentia EFE, preluata de Agerpres. „Tehnologiile…

- Copilaria petrecuta intr-un apartament cu vedere la vastul complex al centralei termoelectrice de carbune de la Doicești, care candva era inima comunei sale natale Șotanga, l-a pus fața in fața cu devastarea provocata localnicilor dupa ce situl și-a concediat incet cei 3.000 de muncitori și și-a inchis…

- Poza a fost facuta dupa ce liderii statelor UE au convenit asupra celui mai nou pachet de sprijin pentru Ucraina .Pachetul fusese deja aprobat de 26 din cei 27 de membri ai Uniunii Europene. Acesta a fost, insa, respins pana acum de Orban, care are relații mai bune cu Rusia decat cu celelalte state…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat aprobarea ajutorului UE pentru țara sa, apreciind ca decizia luata joi la Bruxelles etse „o dovada in plus a unitații puternice a Uniunii Europene”.

- Miercuri, Klaus Iohannis va participa la ceremonia omagiala organizata de Comisia Europeana in memoria lui Jacques Delors (20 iulie 1925 - 27 decembrie 2023), fost presedinte al Comisiei Europene in perioada 1985-1995, iar joi, la reuniunea extraordinara a Consiliului European.Principala tema de discutie…