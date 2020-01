Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au trecut in noul an și in noul deceniu cu voie buna și speranțe, indiferent de locul unde au sarbatorit Revelionul: in piețe, la malul marii, pe partii, la restaurante sau pensiuni.

- Din Noua Zeelanda pana in New York, milioane de oameni din toata lumea s-au bucurat de spectacolul focurilor de artificii pentru a celebra noul an 2020 si inceputul unei noi decade, potrivit news.ro.Insulele Line din Oceanul Pacific au fost primele care au intrat in 2020, urmate de Auckland,…

- Unul dintre orașele in care Anul Nou vine cel mai devreme, avand in vedere fusul orar, este Sydney, in Australia, care a marcat trecerea in 2020 cu un traditional foc de artificii impresionant, potrivit Mediafax.Cand in alte orașe de pe glob se fac ultimele pregatiri, cerul ia foc deasupra…

- In total, pe glob, Revelionul este sarbatorit in 38 de zone orare. Odata cu Romania, noul an este intampinat in 32 de tari. Noua Zeelanda a intrat in 2020. Australia a trecut in noul an cu un foc de artificii spectaculos.

- La trecerea in 2020, sucevenii sunt invitati sa isi petreaca Revelionul in aer liber, dar de data aceasta in centrul municipiului resedinta de judet.Programul special de Revelion, organizat in Piata 22 Decembrie, marti, 31 decembrie, incepe de la ora 19.00, cu indragiti interpreti de muzica ...

- Trecerea in noul an se face la Gherla, in focuri de artificii. Marți, 31 decembrie, inainte de miezul nopții, Primaria Municipiului Gherla și Consiliul Local Gherla organizeaza un spectacol de lumina și culoare. „Acum, cand 2019 a ajuns la final, cand se aprind luminițele in case iar in suflete palpaie…

- Iesenii isi vor putea petrece Revelionul in strada, in fata Palatului Culturii. Ei sunt asteptati la ora 21:00 la un concert urmat de mai multe focuri de artificii sincronizate. Pe scena vor urca Irina Rimes, trupa Hara, Ovidiu Lipan Tandarica, trupa No Stress si cativa artisti ieseni. Fiecare va sustine…

