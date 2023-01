Cele mai mari concerte și festivaluri în 2023! The Hollywood Vampires, Depeche Mode, Robbie Williams și Iggy Pop cântă în România Cele mai mari concerte ale lui 2023! Nu știm cum va fi anul viitor din punct de vedere economic insa cert e ca nu vom duce lipsa de distracție și concerte. Robbie Williams se intoarce in fața Casa Poporului, locul pe care l-a facut cunoscut in intreaga lume prin filmarile de la in precedentul concert, Depeche Mode, Eros Rammazotti, Deep Purple, Iggy Pop ori The Hoolywood Vampires sunt cateva din vedetele showbiz-ului mondial ce vor putea fi vazute in 2023 in Romania. Daniel Nuța este ”Vlad Țepeș” pentru Netflix/VIDEO! Din 29 decembrie il vedem pe actor in ”Rise of Empires: Ottoman” Va pezentam… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cantarețul britanic Sam Smith va canta pentru prima data in Romania, in anul 2023. Marele artist va fi prezent la un festival nou in București, care va purta numele de „Summer in the City”. Iata ce alți artiști celebri și iubiți de o lume intreaga vor veni la acest festival, care va avea debutul in…

- Celebrul Robbie Williams și Sam Smith, unul dintre cei mai populari artiști ai momentului, vin in Romania, la festivalului Summer in the City. Cei doi vor concerta pe 3 și 4 iunie in Piața Constituției din București. Sam Smith, unul dintre cele mai de succes staruri pop ale momentului, vine pentru prima…

- Johnny Depp concert in Romania! Apreciatul actor, pasionat și de muzica, revine in țara noastra alaturi de un grup format din „faimoși” din care face parte. Cum faceți rost de bilete, aflați mai jos. Deep va concerta in Romania alaturi de The Hollywood Vampires. Romancele vor avea ocazia sa il vada…

- Cand vine Johnny Depp in Romania Johnny Depp revine in Romania alaturi de super grupul din care face parte. Este vorba despre The Hollywood Vampires. Romancele vor avea ocazia sa il vada in carne și oase in rolul de rock star. Se va intampla la Romexpo pe data de 8 iunie 2023. Trupa The Hollywood Vampires…

- Johnny Depp și-a anunțat venirea la București pe 8 iunie 2023. Nu va ajunge singur in Romania, ci cu o intreaga brigada de vedete. Johnny va fi insoțit de legendarul Alice Cooper, de Joe Perry, chitaristul și fondatorul trupei Aerosmith și de muzicianul Tommy Henriksen. Cei patru formeaza trupa Hollywood…

- In 2016, Hollywood Vampires au mai concertat la București, unii fani prezenți atunci la Romexpo venind imbracați precum personajele consacrate interpretate de Johnny Depp, pe parcursul carierei.

- The Hollywood Vampires, the supergroup that includes Alice Cooper, Johnny Depp and Joe Perry, returns to Bucharest on June 8, 2023 for an outdoor concert at Romexpo, Bucharest, informs the website iabilet.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- The Hollywood Vampires, supergrupul din care fac parte Alice Cooper, Johnny Depp si Joe Perry, revine la Bucuresti pe 8 iunie 2023 pentru un concert in aer liber la Romexpo, informeaza site-ul iabilet.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…