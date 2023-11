Cele mai frumoase 16 târguri de Crăciun din Europa Primul targ de Craciun a fost gazduit de orașul Viena, in decembrie 1298, iar obiceiul a placut atat de mult incat a devenit popular in toata lumea. Și cu cat sunt mai frumoase, cu atat atrag mai mulți turiști, așa ca sunt și un moment perfect pentru un city break. Unde poți merge, anul acesta, ca sa vezi cele mai frumoase targuri de Craciun din Europa iți spun acum. Wiener Christkindlmarkt, Austria Exista in jur de 20 de targuri de Craciun in capitala Austriei, insa Wiener Christkindlmarkt sau Rathausplatz este unul dintre cele mai vechi și mai frumoase. Targul are loc in fața Primariei, include… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul Școala din Parc vine in intampinarea tuturor copiilor din Municipiul Buzau cu o oferta educaționala pentru vacanța. Acest eveniment special are ca scop oferirea unei experiențe educaționale și distractive pentru copii, incurajandu-i sa exploreze, sa invețe și sa se distreze in mijlocul naturii.…

- In fiecare an, in noaptea de 31 octombrie, toata lumea celebreaza Halloween. Asadar, cand e Halloween 2023 Ei bine, in acest an, Halloween se celebreaza in noaptea de 31 octombrie, marti spre miercuri. Desi Halloween ul nu este o sarbatoare romaneasca, in ultimii ani a prins amploare si pe teritoriul…

- Articolele vestimentare primite ca donații sunt reutilizate și transformate in articole noi și inovatoare, distribuite apoi persoanelor nevoiașe din județul Suceava, printr-un proiect inițiat de un grup de tineri, care, in aceasta vara, au organizat și ateliere creative și de design la care au ...

- Camere de supraveghere in toate casele familiale cu copii instituționalizați. Soluția ministrului Familiei impotriva abuzurilor Camere de supraveghere in toate casele familiale cu copii instituționalizați. Soluția ministrului Familiei impotriva abuzurilor Natalia Intotero, ministrul Familiei, susține…

- Ministrul Familiei, Natalia Intotero, a declarat, marti, ca sustine montarea de camere de supraveghere in fiecare casa familiala unde locuiesc copiii institutionalizati, acestea urmand fie amplasate pe holuri, bucatarii, in zonele unde se depoziteaza alimentele și in curte, pentru a preveni eventualele…

- Festivalul international de film pentru publicul tanar KINOdiseea are loc la Bucuresti intre 11 si 15 octombrie, la Sala Gloria, Sala Luceafarul, Prajitoria Buimac si nJOY Club & Garden.KINOdiseea aduce, pe langa cele cinci filme din competitia Kinodiseea Junior, doua proiectii speciale in cadrul…

- Filme, spectacole si ateliere pentru copiii de toate varstele vor fi prezentate, in perioada 11 - 15 octombrie, la cea de-a XV-a editie a Festivalului international de film pentru publicul tanar KINOdiseea

- Daca aveți copii dornici de aventura nu va faceți plan pentru 26-27 august! Asta pentru ca Poiana Corbilor – Natura Park din Livezile gazduiește un festival dedicat copiilor. In 26-27 august, Poiana Corbilor – Natura Park din Livezile gazduiește Summer Kids Festival. Locația ii așteapta pe cei mici…