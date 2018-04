Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba despre Noua Zeelanda – prima țara care a introdus limbajul semnelor printre limbile sale oficiale, celelalte doua fiind engleza și maori. Statutul sau de limba oficiala a fost adoptat de Parlament in aprilie 2006. Daca te intrebi cum a inceput totul, sa știi ca mișcarea a inceput in 1868,…

- In 2018, Europa are opt dintre primele 11 orase catalogate drept cele mai placute din lume. Germania si Elvetia au fiecare cate trei orase, in timp ce Noua Zeelanda, Canada si Australia au cate unul.

- Supereroii iși poarta maștile pentru protecție atunci cand salveaza lumea de la bucluc. Mai nou se pare ca trend-ul a ajuns și la dj-ii care prefera sa-și pastreze identitea secreta, lasand muzica lor sa-i faca cunoscuți și apreciați. Care sunt cei 10 dj legendari ce salveaza lumea zi de zi prin muzica…

- Mai mulți fani pretind ca Bruno Mars le-ar fi tras țeapa cu biletele dupa ce acestea ar fi fost invalide pentru concertul artistului din Auckland, Noua Zeelanda. O fana spune ca cele doua bilete au costat-o mai mult de 1100$ și i se pare ca artistul a jefuit-o. “Am fost absolut șocata, dar nu sunt...…

- Dua Lipa a ținut un discurs extrem de emoționant la decernarea premiilor Brit 2018. Marea caștigatoare a nopții a declarat ca premiile caștigate sunt dedicate femeilor din intreaga lume. “Vreau sa mulțumesc fiecarei femei care a fost pe scena inaintea mea și le-a oferit fetițelor ca mine un model pentru…

- Tanarul care a deschis focul intr-un liceu din Florida, SUA, și a ucis cel puțin 17 persoane este un fost student al instituției de invațamant, care fusese exmatriculat pe motive disciplinare, conform serifului din Broward County, Scott Israel, citat de New York Times.

- Brand-ul de echipamente sportive Puma lanseaza colecția En Pointe, iar Selena Gomez este principalul personaj in aceasta campanie de promovare. Campania este o conexiune cu echipa baletului din New York City și prezinta o serie de fotografii și clipuri video in care Selena Gomez pozeaza relaxata,…

- Lumea necuvantatoarelor si-a facut loc in Cartea Recordurilor cu exemplare care au caracteristici unice. In Guinness Book se regasesc unele dintre cele mai ciudate animale de pe pamant care, fie sunt foarte mici, fie sunt foarte mari sau sunt capabile de actiuni deloc obisnuite pentru rasa lor.