Stiri pe aceeasi tema

- Noaptea nunii s-a transformat intr-un coșmar pentru un mire. Fara sa iși dea seama, s-a trezit in mijlocul unei „tradiții de familie” ce i-a dat fiori reci. Ce i-a cerut mireasa sa faca?

- Epidemia de COVID-19 impune in continuare masuri drastice din partea autoritaților. Pentru prima data in ultimele decenii metroul bucureștean mu va circula in noaptea de Inviere.Metroul nu va circula in noaptea de Inviere, in contextul in care Ordonanta Militara nr. 2 interzice accesul publicului…

- Un tablou al pictorului post-impresionist Vincent van Gogh a fost furat noaptea trecuta din Muzeul Singer din orasul Laren, a anuntat luni agentia de presa olandeza ANP, citata de Reuters, potrivit Agerpres.Muzeul olandez este in prezent inchis din cauza pandemiei de coronavirus. Tabloul…

- Pompieri vranceni au fost solicitați ieri noapte, in jurul orei 01.05, sa intervina pentru stingerea unui incendiu la o locuinta din satul Padureni, comuna Jaristea. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa și spuma. Ajunse la locul evenimentului, forțele de intervenție, in…

- CARAS-SEVERIN – De azi, de la ora 12, au intrat in vigoare masurile luate prin Ordonanta militara nr.3, semnata de ministrul de Interne, Marcel Vela! Asadar, persoanele in varsta de peste 65 de ani, considerate cele mai vulnerabile in fața pandemiei de coronavirus, trebuie sa stea in casa pentru a se…

- Secția Drumuri Naționale (SDN) Ramnicu Valcea intervine pentru curațarea acestor drumuri inca de aseara de la ora 22:00, de cand a primit avertizarea meteorologica Cod Portocaliu emisa pentru județul Valcea de Administrația Naționala de Meteorologie, cu 38 autoutilaje cu lama și raspanditoare și cu…

- Vremea se strica din noaptea de sambata spre duminica. Pe langa o racire accentuata, pe fondul intensificarilor de vant, vor fi si precipitatii care se vor transforma, luni si marti, in lapovita. Administratia Nationala Meteo a anuntat racirea vremii, precizand temperaturi cuprinse intre -3 si 4 grade…

- Un copil de 10 ani, din judetul Olt, a murit, in noaptea de duminica spre luni, dupa ce locuinta sa a fost cuprinsa de flacari. Focul a pornit de la o tigara lasata aprinsa, spun reprezentanții ISU Olt.Copilul locuia impreuna cu tatal sau, un barbat de 42 de ani, intr-o casa din Bals. In noaptea…