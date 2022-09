Stiri pe aceeasi tema

- Plafonarea preturilor in Ungaria va trebui eliminata, deoarece costa mult mai mult mentinerea acesteia, in conditiile in care preturile ridicate devin permanente, a afirmat Marton Nagy, ministrul Dezvoltarii Economiei, la postul de radio Inforadio, transmite Reuters, scrie Agerpres. Fii la…

- Ungaria va elimina de la 1 august plafonarea preturilor la energie si gaze pentru gospodariile care au un consum mai ridicat, a anuntat joi Guvernul de la Budapesta, printr-un decret, ceea ce inseamna ca multi cetateni vor plati mai mult pentru energia suplimentara pe care o consuma, transmite Reuters.

- Liderii G7 au cazut de acord sa studieze o posibila plafonare a prețurilor petrolului și gazelor rusești, pentru a incerca sa limiteze capacitatea Moscovei de a finanța razboiul din Ucraina. O astfel de masura s-ar putea dovedi insa greu de pus in practica, arata o analiza Reuters.

- Statele membre UE trebuie sa inceapa sa cumpere energie in mod colectiv si sa implementeze plafonarea preturilor la gaze, pentru a preveni o criza majora in urmatoarea iarna, a afirmat vineri premierul belgian Alexander De Croo, transmite Reuters. „Trebuie sa formam un bloc energetic. Daca operam toti…

- Plafonarea preturilor la combustibili, la unele alimente de baza si la energie in Ungaria ar putea ramane in vigoare pentru o perioada mai indelungata, daca razboiul din Ucraina nu se va incheia curand, sustinand presiunile inflationiste ridicate, a afirmat vineri premierul Viktor Orban, transmite…

