- Un francez din doi este de acum vaccinat complet impotriva COVID -19, a anuntat marti seara Directia Generala a Sanatatii. Un nivel inca departe de pragul de imunitate colectiva estimat la aproximativ 90% cu noua varianta Delta, relateaza AFP. Francezii au un ”program complet de vaccinare” prin administrarea…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat marti, in Parlament, ca nu poate da o data exacta referitoare la cand va aparea valul patru al pandemiei in Romania, insa din situația epidemiologica prezentata de alte țari, autoritațile estimeaza ca rata de infectare cu noul coronavirus sa creasca si…

- Covax, programul umanitar coordonat de ONU, a semnat acorduri cu doua companii farmaceutice chineze pentru a cumpara mai bine de jumatate de milion de doze de vaccin pana in prima jumatate a anului viitor, in ciuda semnelor de intrebare privind eficiența acestora, scrie CNN. Acordurile vin intr-un moment…

- Incepand de luni, Spania permite intrarea in țara a strainilor care dovedesc ca sunt imunizați cu schema completa a oricarui vaccin anti-coronavirus autorizat de Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) sau aprobat de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). Acestea sunt cele de la Pfizer, Moderna, AstraZeneca…

- Criteriile de varsta si cele asociate starii de sanatate au fost eliminate in Franta, unde, incepand de luni, intreaga populatie adulta va fi eligibila pentru vaccinare impotriva COVID-19. Este un moment crucial in lupta cu pandemia, intr-o perioada in care restrictiile sunt relaxate gradual, potrivit…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, marti, ca au fost vaccinate peste 105.000 de persoane de la ultima raportare si s-au inregistrat 103 reactii adverse comune. Potrivit CNCAV, de la ultima raportare au fost vaccinate 105.844, dintre…

- Specialiștii din Franța au decis ca toți cetațenii cu varste cuprinse intre 18 și 54 de ani care au fost vaccinați cu AstraZeneca la prima doza sa faca rapelul cu Moderna sau Pfizer din cauza riscului apariției cheagurilor de sange. Veran promoveaza insa acest vaccin, despre care spune ca este sigur…

- Olivier Veran, ministrul francez al sanatații, a primit, luni, un vaccin cu ARN messager „asa cum prevede recomandarea autoritatii sanitare”, a anuntat cabinetul ministrului, informeaza Le Figaro, citat de News.ro . Olivier Veran, 41 de ani, a fost vaccinat cu serul de la Moderna, dupa ce in februarie…