Anuntata in ianuarie de premierul Gabriel Attal, acest experiment are ca scop sa evalueze impactul, in special „in ceea ce priveste echilibrul dintre viata profesionala si cea privata”. Este vorba de o adaptare a timpului de lucru, care consta in concentrarea orelor de lucru intr-un numar redus de zile. „Se va desfasura cu un numar constant de salariati” si fara reducerea timpului legal de lucru de 1607 ore pe an, a precizat Directia Generala pentru Administratie si Functie Publica (DGAFP) in nota, datata vineri, citata de AFP. Experimentul va avea loc atat la Paris, cat si in serviciile „descentralizate”…