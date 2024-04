Marcel Ciolacu: „Sunt bani” Premierul a facut anunțul! Marcel Ciolacu a dat asigurari ca sunt bani de salarii și de pensii. Se intampla acest lucru dupa publicarea unui memorandum care subliniaza mai multe lipsuri pentru plata salariilor in acest an. Mai exact, un memorandum trimis de Ministerul Finanțelor catre Guvern arata ca „instituțiile din Justiție nu mai au bani pentru a plati magistrații pana la finalul anului. Astfel, risca sa ramana fara bani Inalta Curte de Casație, Curtea Constituționala, Consiliul Superior al Magistraturii”, transmite Antena 3. Premierul a facut anunțul „Sunt bani de salarii, sunt bani de pensii,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- „Sunt toti banii, masurati (…). Luni de dimineata, periodic, am cu domnul ministru, cu vicepremierii… Repet, lucrurile sunt sub control. Sunt bani de salarii, sunt bani de pensii, sunt bani pentru profesori. Cu adevarat, sunt niste hotarari judecatoresti pe la Justitie in care sunt niste sume, cateodata…

