- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marti ca, in cazul in care pensiile nu vor ajunge la destinatie din cauza grevei generale de la Posta Romana, directorul acestei institutii va pleca. Prim-ministrul a fost intrebat daca exista sanse ca salariile angajatilor de la Posta Romana sa creasca avand in vedere…

- Premierul Marcel Ciolacu a subliniat in contextul grevei generale de la Poșta Romanilor, ca directorul general al Poștei Romane, Valentin Ștefan, va pleca din funcție in cazul in care vor intarzia pensiile.

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca a discutat luni seara atat cu ministrul PSD al Digitalizarii, Bogdan Ivan, cat și cu directorul general al Poștei, Valentin Ștefan (PNL) carora le-a transmis sa rezolve problema cat se poate de repede. „In cazul in care, Doamne ferește, nu ajung pensiile la destinație…

- Daca pensiile nu ajung la timp la oameni luna aceasta din cauza grevei de la Poșta Romana, directorul va pleca, a declarat Marcel Ciolacu. Premierul a precizat ca a avut o discutie si a transmis ministrului si directorului Postei sa rezolve cat mai rapid problema.

- Sindicatul Lucratorilor Postali a declansat de luni greva generala, iar reprezentantii sindicalistilor au participat la o sedinta de sase ore cu oficialii Ministerului Cercetarii si cu managementul companiei. Pana acum nu s-a ajuns la niciun acord, iar penșiile romanilor sunt in pericol, varstnicii…

- In aceasta dimineața poștașii au intrat in greva generala. La Turda activitatea este „paralizata”. Greva generala a poștașilor a fost anunțata inca de zilele trecute. Activitatea este afectata in buna parte cu toate asigurarile date de reprezentanții Poștei Romane care susțin ca doar 20% dintre poștași…

- Consiliul de Administratie al Companiei Nationale ''Posta Romana'' a aprobat o crestere a fondului de salarii la nivelul maxim prevazut de lege, respectiv cu aproximativ 105 milioane de lei, in propunerea de buget de venituri si cheltuieli pe 2024 inaintata Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii…

- Membrii Sindicatului Lucratorilor Postali din Romania (SLPR) vor intrerupe lucrul, miercuri dimineata, timp de doua ore, in aproape toate oficiile postale din tara, ca urmare a grevei de avertisment anuntata de liderii sindicali, transmite Agerpres. Potrivit organizatiei sindicale, intre orele 8.00…