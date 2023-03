Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid s-a impus in vața celor de la Liverpool, 1-0, grație golului marcat de Benzema. In timp ce Napoli a invins-o pe Frankfurt, 3-0, golurile fiind marcate de Osimhen (doua goluri) și Zielinski. Cele opt echipe calificate in sferturile Champions League sunt: Manchester City, Benfica, Real Madrid,…

- Manchester City, Inter, Bayern Munchen, AC Milan, Benfica, Chelsea, Real Madrid și Napoli sunt echipele calificate in sferturile de finala din Liga Campionilor. Finala actualei ediții de Liga Campionilor este programata pe 10 iunie 2023, la Istanbul, pe stadionul Olimpic Ataturk. Tragerea la sorți…

- Programul meciurilor din aceasta saptamana, din mansa secunda a optimilor de finala din Liga Campionilor: Marti, 14 martie – ora 22.00: FC Porto – Inter (in tur 0-1), Manchester City – RB Leipzig (1-1).Miercuri, 15 martie – ora 22.00: Napoli – Frankfurt (2-0), Real Madrid – Liverpool (5-2). Celelalte…

