- La inceputul lunii septembrie, Dumitru Buzatu, baronul PSD arestat preventiv dupa ce a fost prin in flagrant in timp ce lua mita de 1,25 milioane lei, a incercat sa iși apere pensia speciala la tribunal. Este doar unul dintre politicienii care au cerut in instanța pastrarea acestui privilegiu.

- Xavi (43 de ani) a semnat un nou acord cu campioana Spaniei pana in 2025. Barca i-a dublat salariul, de la 4 la 8 milioane de euro pe sezon. Chiar și așa contractul este sub cel avut de fostul tehnician blaugrana (9 milioane) și de cinci ori mai puțin decat Roberto Mancini la naționala Arabiei Saudite.…

- In Romania, una din 5 familii are restanțe la plata facturilor, conform INS. Este vorba de intreținere/chirii, utilitați, rate la banci etc. Cele mai multe dintre restanțe au fost la facturile la energie și intreținere (circa trei sferturi dintre cei care inregistreaza restanțe). INS i-a intrebat pe…

- Un copil din șase se afla in situație de extrema saracie, se arata, de asemenea, intr-un raport al UNICEF. Este bine știut ca pandemia de Covid-19 a incetinit puternic lupta impotriva saraciei, indeosebi in randul tinerilor de pe planeta noastra. 333 milioane de copii traiesc la ora actuala intr-o situație…

- Copiii alaptati la san au sanse mai bune sa nu fie subponderali, supraponderali sau sa sufere de obezitate si sunt mai putin predispusi la diabet pe parcursul vietii, afirma specialistii Institutului National de Sanatate Publica cu prilejul Saptamani Mondiale a Alimentatiei

- Viktor Orban a propus o tehnologie europeana, cu francezii, sunt cei mai buni in Europa. Un asemenea proiect inseamna un orizont de timp de un deceniu, cel puțin, daca suntem serioși, spune Kelemen Hunor despre TGV București-Budapesta, scrie Mediafax.Realizarea trenului de mare viteza București-Budapesta…

- Gustavo Badell, celebrul culturist cunoscut sub numele de "The Freakin' Rican" a murit la varsta de 50 de ani. Detaliile legate de deces sunt momentan neclare, potrivit tmz.com. Veste a fost confirmata de prietenul sau Eddie Abbew, care a impartașit fotografii din timpul carierei lor de culturism."M-am…

- Instituția spune ca sumele decontate nu pot fi suprapuse numarului anual de certificate depuse spre decontare, deoarece exista un decalaj semnificativ intre momentul emiterii si cel al decontarii. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat luni, ca anul trecut „au fost 8,1 milioane de concedii medicale la…