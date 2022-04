Cel puţin opt morţi şi 34 de răniţi în urma bombardamentelor din Oceac şi Mîkolaiv (sudul Ucrainei) Opt persoane au fost ucise, iar alte 34 au fost ranite in bombardamente ale fortelor ruse la Oceac si Mikolaiv, in sudul Ucrainei, anunta luni parchetul ucrainean, relateaza AFP. ”Din cauza bombardamentelor inamicului, sapte locuitori de la Oceac au fost ucisi, iar alti 20 (au fost) raniti. In orasul Mikolaiv, o persoana a fost ucisa, iar alte 14 au fost ranite, inclusiv un copil”, anunta intr-un comunicat parchetul. Potrivit parchetului, tiruri ale fortelor ruse au avariat locuinte si infrastructura civila, dar si vehicule. Mikolaiv, un oras-cheie pe drumul catre Odesa, cel mai mare port ucrainean,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

