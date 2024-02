Cel puţin nouă persoane blocate într-o mină de aur, în nord-vestul Turciei, în urma unei surpări de teren ”Nu exista vesti de la noua mineri. O operatiune de salvare este in curs, cu o echipa de 400 de persoane”, anunta la postul public TRT Haber ministrul turc de Interne Ali Yerlikaya. ”Este vorba despre o alunecare a unei movile de pamant formata din pamant scos din mina (…). Vrem un singur lucru: sa le dam o veste buna familiilor. Ne rugam pentru acest lucru”, declara ministrul. O inregistrare postata pe X de catre Sindicatul Independent al Lucratorilor in Mina din Turcia, preluata de numeroase publicatii turce, surprinde surparea unei portiuni a unui deal si pmant negru antrenat intr-o rapa. BREAKING:… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cantonamentul de la Lara (Turcia), din aceasta iarna, macar ca anotimp, delegația FC Petrolul Ploiești a cuprins nu mai puțin de patru portari: titularul integralist Zima și rezervele sale, Eșanu, Gavrilaș și Jercalau. Cum, la intoarcerea acasa, fostul goal-keeper al Astrei Giurgiu și al Metaloglobusului…

- Productia de titei din SUA va creste la 13,21 milioane de barili pe zi (bpd) in acest an, a declarat EIA in cadrul sau Short-Term Energy Outlook (STEO). Anterior, EIA estimase ca productia de titei va creste anul acesta cu 290.000 bpd. In decembrie, s-a estimat ca productia de titei din SUA a atins…

- Serviciul de securitate al Georgiei a anunțat luni ca a interceptat o incarcatura clandestina de explozibili care avea ca destinatie un oraș din Rusia, pachet care plecase din portul ucrainean Odesa si ar fi traversat inclusiv teritoriul Romaniei, ascunsa sub paravanul unui transport de baterii, relateaza…

- El a fost primit de catre secretarii americani ai Apararii Lloyd Austin si de Stat Antony Blinken, dar si de catre consilierul in probleme de securitate nationala al casei Albe Jake Sullivan. Jens Stoltenberg umreaza sa se intalneasca, marti, in Congresul american, cu oficiali republicani si democrati…

- Compania aeriana Japan Airlines a anuntat ca toti cei 379 de pasageri si echipajul au fost evacuati din avionul de pasageri care a luat foc marti, 2 ianuarie, pe pista aeroportului Haneda din Tokyo, relateaza agenția Reuters.Imagini in direct difuzate de postul public de televiziune NHK au aratat cum…

- Un avion de pasageri al companiei Japan Airlines a luat foc marti seara, 2 ianuarie, pe pista aeroportului Haneda din Tokyo. Potrivit televiziunii publice Nippon TV, exista informații ca avionul s-a ciocnit in momentul aterizarii cu un avion al Garzii de Coasta din Japonia, transmite Reuters.Imaginile…

- O porțiune din versantul muntelui din zona Tremosine s-a surpat simbata, 16 decembrie, și a ajuns in lacul Garda, cel mai mare din Italia. Alunecarea de teren a creat valuri mari și a perturbat traficul pe drumurile din apropierea orașului Tremosine. Au avut loc doua alunecari de teren in aceeași zi.…

- Cutremurul de joi a fost urmat de o replica seismica de 4,7, iar ambele au avut epicentrul in provincia Malatya, a anuntat Agentia turca de gestionare a dezastrelor (AFAD). BREAKING – ???????? Disaster and Emergency Management announces that a 5.2-magnitude earthquake struck the state of Malatya in…