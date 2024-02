Cel puțin noua persoane sunt prinse intr-o mina de aur, plina cu cianura, din provincia Erzincan, din nord-vestul Turciei. Noua muncitori minieri au disparut marți dupa ce o alunecare de teren a lovit o mina de aur, plina cu cianura, deschisa in districtul Ilic din provincia Erzincan din Turcia. Sute de lucratori de salvare sunt implicați intr-o operațiune de cautare in prezent, operațiune pe care autoritațile spun ca este complicata de prezența cianurii in sol. Dintre cei 667 de angajați, noua nu pot fi gasiți, potrivit ministrului de Interne al Turciei, Ali Yerlikaya. Imaginile și videoclipurile…