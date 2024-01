Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Israel si miscarea islamista palestiniana Hamas din Fasia Gaza va continua pe tot parcursul anului 2024, a declarat purtatorul de cuvant al armatei israeliene, a consemnat luni AFP. Armata „trebuie sa planifice in avans intrucat vom fi solicitati pentru misiuni si lupte suplimentare pe…

- 16 localitați din județ, inclusiv municipiul Tulcea, au fost vizate de avertizare. "Structurile cu rol de aparare a teritoriului Romaniei și al NATO, au identificat posibile atacuri asupra unor obiective din Ucraina, in zona de frontiera cu statul Roman și au informat IGSU care remis un mesaj de informare…

- O cucerire completa a Ucrainei de catre armata rusa nu e deloc imposibila, daca SUA și Europa vor taia ajutorul militar pentru Kiev. Intr-un astfel de scenariu, inclus intr-o analiza realizata de Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW), armata rusa va ieși calita și cu o mare experiența de lupta…

- A fost declarata alerta de epidemie de rujeola la nivel național. Anunțul a fost facut chiar de Ministerul Sanatații, in urma cu puțin timp. Pana in acest moment, au fost inregistrate aproape 2.000 de cazuri la nivel național, in 29 de județe din țara.

- Catrinel Menghia este insarcinata pentru a doua oara, iar marele anunț a fost facut pe contul ei personal de Instagram. Vedeta mai are o fetița pe care a nascut-o in 2019, iar acum are varsta de patru ani. Iata ce mesaj a transmis vedeta!

- Ambasadorul Statului Israel in Romania, E.S. Reuven Azar, va participa luni, 30 octombrie la o intalnire cu membrii comsiei de politica externa din Senat, iar la discuții va fi prezenta și soția romanului cu dubla cetațenie care se numara printre ostaticii ținuți de Hamas in Fașia Gaza, relateaza News.ro,…

- Dupa lovitura asupra unui spital din Gaza, Turcia va decreta trei zile de doliu national, potrivit unei informații difuzate de media locala, conform AFP. Anuntul va fi oficializat prin decret prezidential, potrivit vicepresedintei Partidului Justitiei si Dezvoltarii (AKP), Ozlem Zengin, citat de TRT,…

- Rusii au atacat noaptea trecuta pe directiile Herson si Zaporojie. Exista temeri ca soldatii lui Putin vor incerca sa puna presiune pe Avdivka, localitate cheie in frontul din regiunea Donbas.