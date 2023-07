Cel puțin 15 morți și mii de persoane evacuate, în urma incendiilor din Algeria Temperaturile ridicate din Algeria au dus la 95 de incendii masive de vegetație soldate cu cel puțin 15 morți și mii de cazuri de evacuare a zonelor de risc. Biroul Meteorologic din Algeria avertizeaza ca temperaturile de peste 48°C vor continua sa persiste in nordul țarii. Incendiile au avut loc in 16 provincii și au afectat padurile, recoltele și femele localnicilor. In jur de 7.500 de pompieri participa in procesul de stingere focului, relateaza BBC . Nordul țarii se confrunta cu cea mai torida vreme din ultimii ani, cu temperaturi care ating ușor 48°C. Ca urmare a incendiilor, 26 de persoane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile violente care au cuprins insula Rodos au generat o situație de urgența, determinand evacuarea a aproximativ 19.000 de locuitori și turiști catre locuri mai sigure. Conform autoritaților, se desfașoara acum cea mai ampla operațiune de evacuare din istoria tarii. Potrivit estimarilor inițiale…

- Romania se confrunta cu o caldura extrema, iar efectele sunt resimțite intens. In multe zone ale țarii, temperaturile resimțite au depașit cu mult pragul de 40 de grade Celsius, puțin dupa pranz. In marile orașe, respirația devine din ce in ce mai dificila, iar linia de urgența 112 este asaltata de…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) au emis o avertizare sub forma de Cod Galben de instabilitate atmosferica. „Se prevad descarcari electrice cu ploi de scurta durata, izolat averse puternice (15-25 l/m2) cu grindina și vijelie in rafale de pana la 15-20 m/s”, se menționeaza in avertizarea meteorologilor.…

- Iata cum va fi vremea in 7 iulie in diferite regiuni ale țarii, inclusiv București, litoral și munte.Vremea in București pe 7 iulieIn Capitala, vremea va fi calduroasa , cu o temperatura maxima de 32 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar dupa-amiaza se vor semnala averse și descarcari electrice.…

- Marți, 13 iunie, temperaturile vor urca pana la +23 grade. Noaptea, temperaturile vor fi pozitive, termometrele indicand pana la +14 grade. De asemenea, vom avea vreme vreme racoroasa, din cauza instabilitații atmosferice care se prevede. Izolat, in Nordul și Centrul țarii, vor cadea averse slabe, local…

- Sambata, 3 iunie, temperaturile vor urca pana la +25 grade. Noaptea, temperaturile vor fi pozitive, termometrele indicand pana la +15 grade. Vremea va fi calda, dar cu innorari trecatoare, iar in unele regiuni, sunt prognozate ploi cu descarcari electrice. Vantul va sufla din est, de la slab la moderat,…

- Vremea ramane ușor instabila, vineri, cu temperaturi maxime de pana la 28 de grade, insa vom avea parte și de ploi și vijelii, in anumite regiuni ale țarii. Dupa-amiaza și seara, sunt prognozate averse insoțite de descarcari electrice in zona montana, local in jumatatea de sud-vest a țarii, in timp…

- Astazi temperaturile cresc in cea mai mare parte a țarii, insa vremea ramane ușor instabila. In cursul dupa-amiezii și seara, se vor semnala aversele insoțite de descarcari electrice in zona montana, local in jumatatea de sud-vest a țarii și pe arii mai restranse in rest. Izolat vor fi condiții de grindina,…