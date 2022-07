Stiri pe aceeasi tema

- Excedentul de cont curent al Rusiei a ajuns la un nivel record in trimestrul al doilea, de 70,1 miliarde de dolari, pe masura ce cresterea exploziva a veniturilor rezultate din exporturile de energie si materii prime a contribuit la contracararea impactului sanctiunilor impuse Moscovei de SUA si Europa…

- ”Veniturile totale medii lunare au reprezentat in trimestrul I 2022, in termeni nominali, 6.227 pe gospodarie si 2.476 lei pe persoana. Cheltuielile totale ale populatiei, au fost, in trimestrul I 2022, in medie, de 5.324 lei lunar pe gospodarie (2.117 lei pe persoana) si au reprezentat 85,5% din nivelul…

- Serviciile de mobilitate, precum inchirierile de automobile, ride hailing si aplicatiile de bike-sharing, ar urma sa genereze venituri anuale de 660 de miliarde de dolari la nivel global in 2030, in crestere cu 40% fata de veniturile de 260 de miliarde de dolari generate in 2020, potrivit un studiu…

- Bugetul general consolidat a inregistrat un deficit de 20,9 miliarde de lei (1,57- din PIB) in primele cinci luni din 2022, cu peste un miliard de euro mai putin decat in aceeasi perioada a anului trecut, reiese din datele publicate, sambata, de Ministerul Finantelor Publice (MFP). Detaliile executiei…

- Egiptul se asteapta ca veniturile Canalului Suez sa ajunga la aproximativ 7 miliarde de dolari pana la sfarsitul anului fiscal curent, a declarat sambata ministrul de Finante Mohamed Maait, transmite Reters. Veniturile din turism sunt estimate in aceeasi perioada intre 10 si 12 miliarde de dolari, in…

- Grupul rus Gazprom a anuntat joi ca profitul sau net a urcat pana la 2.093 miliarde de ruble (29 de miliarde de dolari) in 2021, de la 135,34 miliarde ruble in anul financiar 2020 afectat de pandemie, gratie cresterii preturilor la petrol si gaze naturale, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Compania…

- Averea tanarului antreprenor Mark Zuckerberg, proprietarul Facebook și Meta, a crescut in doar 24 de ore vertiginos. Astfel, miliardarul ajunge pe locul 14 in topul celor mai bogați oameni ai planetei. Acțiunile Meta au crescut, in aceasta saptamana cu peste 19%, dupa ce firma mama a Facebook, Meta…

- ​Apple a afișat intre ianuarie și martie printre cele mai bune rezultate financiare din istoria sa, cu o cifra de afaceri de 97 miliarde dolari și profit net de 25 miliarde dolari, insa creșterile au fost mult mai mici decat in anii trecuți. Compania are o capitalizare de piața de 2.670 miliarde dolari.