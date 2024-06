Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, candidat la președinția Consiliului Județean, a incheiat ultima duminica de campanie la el acasa, in Botoșana. In jur de 300 de oameni l-au așteptat cu aplauze pe Gheorghe Flutur, care a venit sa iși susțina primarul liberal in funcție, Ioan Ghiata. Impreuna, aceștia au realizat transformarea radicala a localitații Botoșana […] The post Gheorghe Flutur a revenit acasa la Botoșana pentru a lansa candidatul PNL la funcția de primar. ”Ioan Ghiata este un primar harnic, un om simplu, care imbraca și costumul de primar, merge la București pentru fonduri europene,…