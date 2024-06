Geoană: „Sunt tot mai aproape de o decizie” Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat, duminica, la Botosani, ca este „tot mai aproape de a lua o decizie” cu privire la revenirea sa in politica romaneasca si la o eventuala candidatura la Presedintia Romaniei. Prezent la Botosani la lansarea cartii „Batalia pentru viitorul Romaniei. Gandurile unui roman la varful NATO”, Geoana a fost intrebat de public daca va candida la prezidentiale, iar raspunsul sau a fost ca este din ce in ce mai aproape de luarea unei astfel de decizii. „Sunt tot mai aproape de o decizie si nu va ascund faptul ca, mergand in tara si vorbind cu diaspora… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

