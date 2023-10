Stiri pe aceeasi tema

- Echipa naționala a Romaniei a invins duminica seara Andorra, pe o Arena Naționala pe care au avut acces doar copii. Tricolorii au caștigat cu scorul de 4-0, intr-o partida contand pentru Grupa I, a preliminariilor Euro 2024. Dupa acest succes, Romania tre

- In viziunea bookmakerilor, Romania și Israel au șanse egale pentru calificarea la EURO 2024. Elveția este marea favorita a grupei I, in timp ce Kosovo e vazuta doar cu șanse matematice. Romania - Andorra se joaca azi, de la 21:45, pe Arena Naționala. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe…

- Nationala Romaniei joaca, duminica, de la ora 21.45, impotriva Andorrei, in grupa I a preliminariilor Euro-2024. La meciul de pe Arena Nationala pot asista doar copii, conform deciziei UEFA. Decizia este urmare a incidentelor de la meciul Romania – Kosovo, scor 2-0, disputat la 12 septembrie. Citește…

- Legenda dinamovista Cornel Dinu (75 de ani), fost internațional și selecționer, l-a ironizat pe Edi Iordanescu (45 de ani), selecționerul primei reprezentative, dupa egalul „tricolorilor” cu Belarus, 0-0, in preliminariile EURO 2024. Romania a remizat cu Belarus la Budapesta, 0-0, iar șansele de a…

- Belarus – Romania LIVE VIDEO. Meciul de la Budapesta din preliminariile EURO 2024 e live pe Antena 1 si in AntenaPLAY, joi, de la 21:45. Acesta este al saptelea meci al tricolorilor din Grupa I. Tricolorii lui Edi Iordanescu au nevoie de sase puncte din dubla cu Belarus si Andorra pentru a ajunge pe…

- Romania joaca doua partide importante in aceasta luna, cu Belarus și Andorra. Primul meci se disputa pe teren neutru, in Ungaria, cu porțile inchise, iar al doilea se joaca pe Arena Naționala și vor avea acces doar copiii cu varste pana in 14 ani. Belarus - Romania, 12 octombrie, de la ora 21:45, pe…

- Astazi, de la ora 21:45, Romania se va confrunta cu Israel in preliminariile Euro 2024. Meciul va avea loc pe Arena Naționala și va fi transmis și transmis in format LIVE TEXT pe www.stiripesurse.ro.Dupa un debut promițator, cu doua victorii și doua remize, echipa naționala a Romaniei se situeaza…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei va disputa pe Arena Nationala din Capitala partidele cu Andorra (15 octombrie) si Elvetia (21 noiembrie) din Grupa I a preliminariilor EURO 2024.„Federatia Romana de Fotbal a anuntat UEFA stadionul pe care va disputa meciurile de pe teren propriu din lunile octombrie…