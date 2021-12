Cel mai celebru cioban român pe Youtube s-a stins din cauza băuturii Durere mare in randul comunitaților de oieri de la noi, dupa ce Ion Șmecherul, cel mai celebru cioban roman pe Youtube, s-a strins din viața pe data de 1 decembrie, din cauza bauturii. Vestea morții a cazut ca un traznet pentru toata lumea, mai ales ca Ion avea o gramada de fani pe rețelele sociale, unde devenise cunoscut dupa postarile fraților Sterp, Iancu și Culița. De altfel, unele dintre clipurile in care el a aparut au devenit chiar virale. Ion, in varsta de 34 de ani, provenea dintr-o familie modesta și toata viața lui și-a dorit sa aiba o casa. O primise recent de la familia Sterp, care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Trupul fara viața al lui Ion Șmecherul, celebrul cioban de pe YouTube, a fost depus la capela din satul Garbova, acolo unde oamenii pot veni sa-i aduca un ultim omagiu. Imagini emoționante de la capataiul celui care a facut pe toata lumea sa zambeasca.

- Pe canalul video al lui Ion au aparut și o filmare realizata cu puțin timp inaintea ddecesului, in care barbatul pare sa fie in stare avansata de ebrietate.Ion Șmecherul a devenit cunoscut dupa ce a aparut pe canalul video al lui Culita Sterp, iar apoi clipurile in care era prezent ca "Ion Șmecherul"…

