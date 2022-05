Stiri pe aceeasi tema

- Numarul soldaților ruși care au murit pana acum in Ucraina este mai mare decat in Afganistan, cand Rusia a pierdut 15.000 de militari, a declarat la Sky News un fost ambasador britanic in Rusia.

- Oligarhul Oleg Tinkov, fostul proprietar al echipei de ciclism Tinkoff și fondator al bancii online cu același nume, a devenit unul dintre cei mai cunoscuți ruși care au criticat razboiul din Ucraina, catalogandu-l drept un „masacru".

- Președintele Federației Ruse, Vladimir Voronin, recunoaște ca tot ce se intampla in Ucraina este o tragedie, dar Rusia nu a avut de ales. „Nu ne-au lasat o alta opțiune”, a declarat Putin, in cadrul unei conferințe de presa, dupa o intrevedere comuna cu președintele Belarusului, Alexandr Lukașenco.

- Russia 24, una dintre cele mai populare televiziuni din Rusia, a difuzat recent un videoclip despre care susține ca dovedește faptul ca ucrainenii au regizat macelul de la Bucea. In materialul respectiv, televiziunea rusa a vorbit despre “falsuri ucrainene” și a prezentat imagini in care oameni in “uniforma…

- Este a 43-a zi de la invazia rusa pe teritoriul Ucrainei. Primarul orasului Mariupol estimeaza ca peste 5.000 de civili au fost ucisi. Un apropiat al opozantului rus Serghei Navalnii afirma ca Putin si-a scurtat timpul la putere cand a luat decizia de a invada Ucraina.

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a declarat "socata" duminica de "masacrul" din orasul ucrainean Bucha, in apropiere de Kiev, si a anuntat o zi de doliu national in memoria victimelor de pana acum ale razboiului dus de Rusia in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Oficiali americani cu rang inalt au mers, sambata, in Venezuela pentru a se intalni cu guvernul lui Nicolas Maduro, Washingtonul incercand sa izoleze Rusia dupa invazia din Ucraina, informeaza Le Figaro, citand The New York Times. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Vladislav Svisenco și soția sa, Olena, au venit in Romania in urma cu aproape patru ani. S-au alaturat francizei de magazine cu specific rusesc Berezka, iar acum au grija de propriul lor magazin, in zona Dristor din București. Zilele astea, gandul lor este permanent acasa, in Ucraina, la parinții și…