Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Dezvoltare Locala (ADL) Oradea a semnat miercuri contractul privind o investitie in valoare de cinci milioane de euro in Parcul Industrial Eurobusiness II Oradea, in urma negocierii directe cu reprezentantii companiei Braintronix S.A. din Cluj. "Aceasta reprezinta o investitie…

- Ford va investi 42 de milioane de euro la fabrica sa din Valencia, banii urmand sa fie folositi in principal pentru doua linii de productie a bateriilor litiu ion care vor deveni operationale in septembrie si...

- TESLA. Electric Visionary Aircraft, parte din grupul TESLA, companie care negociaza cu CFR, ar vrea sa deschida o fabrica in Cluj! Electric Visionary Aircraft e o companie de top, conectata la gigantul Tesla. Le Lann, acționarul minoritar care negociaza un contract de sponsorizare cu CFR Cluj, e un…

- Alex Benchea, un tanar din Cluj, e primul roman nevazator care a reușit sa escaladeze varful Kilimanjaro.Alex vine azi la Libertatea.ro sa vorbeasca despre curajul de a-și depași limitele, despre cum se simte lumea, calatoria și ascensiunea pe cel mai inașt munte al Africii.Alpinistul vine insoțit de…

- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Petea au identificat și predat autoritaților competente un cetațean roman, cautat de autoritațile din județul Cluj pentru savarsirea infracțiunii de furt de arbori. Miercuri, 13 noiembrie a.c., in jurul orei 17.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul…

- CFR Cluj va evolua împotriva celor de la FC Kisvarda, duminica, de la ora 17:00, pe stadionul "Dr. Constantin Radulescu" într-un meci amical în urma caruia vor fi donate încasarile. "Ne alaturam din nou campaniei „Fauritorii de minuni” pentru…

- In preziua alegerilor, sambata, drapelele naționale arborate in satul Crișeni (comuna Mociu) arata dezinteresul edilului, Vasile Focșa, fața de un simbol al statului roman și lipsa de respect fața de cetațenii pe care ii reprezinta.