Austriecii se bat pe ambulanțele produse la Cluj: cerere de 300 de mașini Un producator de ambulante si vehicule speciale din Cluj investește intr-o noua unitate de producție, dupa ce a obținut un contract pentru livrarea a 300 de astfel de mașini in Austria. Anul trecut, exporturile au explodat, fiind inregistrata o creștere de cinci ori. Este vorba de firma Deltamed din judetul Cluj, o afacere deținuta de antreprenori locali, pentru care exportul de ambulanțe incepe sa conteze tot mai mult in business-ul companiei. „Dupa ce 2023 a fost un an cu o dinamica extraordinara si o crestere importanta a exporturilor, 2024 se prefigureaza a fi unul de crestere si consolidare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- ”Compania Deltamed, cel mai mare producator de vehicule pentru interventii speciale si de urgenta din Europa de Est, cu actionariat 100% romanesc, a inregistrat in 2023 o cifra de afaceri de 35,97 milioane de euro, mai mare cu 88% fata de anul anterior, pe fondul cresterii numarului de proiecte livrate…

