Cel mai ”bătrân” proiect nerealizat din energie a fost uitat în sertare! De ce este indispensabil Proiectul de construcție a hidrocentralei de acumulare prin pompaj de 1.000 MW de la Tarnița Lapuștești nu mai prezinta un interes pentru autoritați. Aceasta investiție, evaluata la un moment dat la 1 miliard de euro, ar putea debloca investițiile in resursele regenerabile. Ani de zile investiția de un miliard de euro de la Tarnița-Lapuștești, din județul Cluj, a fost vedeta tuturor strategiilor energetice elaborate de diverse regimuri politice. S-a inființat o societate de proiect, Hidro Tarnița, s-au platit salarii mari, s-au platit studii de fezabilitate, care ar fi costat 5 milioane de euro,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Dacian Ciolos a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca regiunea de nord-vest a tarii are o dezvoltare economica accelerata, dar ca are, totodata, si multe probleme.

- Un microbuz de transport persoane a fost implicat, vineri seara, in accident rutier, pe DN 1 R, in judetul Cluj. Vehiculul a intrat pe contrasens unde a lovit o masina, care a ajuns intr-o rapa, doua persoane fiind ranite.”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,9 pe Richter s-a produs luni, la ora 16:02, in Oltenia, judetul Gorj, potrivit Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), a transmis Agerpres.

- „Daca BERD face adrese la ASF, atunci sa iși asume ca in caz de faliment Euroins, BERD va plati toate despagubirile catre asigurați”, a spus Vasile Ștefanescu, președintele Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR), dupa scumpirea RCA și cele mai noi evenimente de…

- Dupa 12 luni de razboi continuu in Ucraina, proiectul AJUTOR PENTRU REFUGIAȚI, lansat de Fundația Regala Margareta a Romaniei in urma cu un an, a ramas un sprijin constant in viața refugiaților care au trecut granița spre Romania. Bebeluși de 2 luni pana la vartsnici de 76 ani, ajunși fie la centrele…

- Ministrul Virgil Popescu a anunțat ca dupa cutremurul de 5,7 pe Richter din Gorj au fost anumite declanșri in sistemul energetic național insa nu exista nicio problema in acest moment, ”In condițiile in care regiunea de Sud-Vest a fost afectata astazi de un cutremur cu epicentrul in județul Gorj, Sistemul…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a facut o serie de precizari privind sistemul energetic național, in contextul cutremurului produs in Gorj, care „a fost mult mai puternic decat cel de luni”. ”In condițiile in care regiunea de Sud-Vest a fost afectata astazi de un cutremur cu epicentrul in județul…

- „In conditiile in care regiunea de Sud-Vest a fost afectata astazi de un cutremur cu epicentrul in judetul Gorj, Sistemul Energetic National a functionat fara probleme, asigurandu-se in bune conditii atat producerea, cat si furnizarea energiei electrice si gazelor naturale. De altfel, la aceasta ora,…