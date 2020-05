Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Comanescu a devenit cel mai in varsta barbat de pe planeta, recunoscut de Cartea Recordurilor, dupa ce britanicul Bob Weighton a decedat joi, 28 mai, la varsta de 112 ani. Romanul are 111 ani și 7 luni și s-a nascut pe 8 noiembrie 1908, in Provița de Jos, județul Prahova. Acesta a fost de…

- La mai puțin de o saptamâna de când Maria Ana Morariu, alintata Tanti Mitzi, devenea cea mai batrâna femeie din țara, vârstnica care urma sa împlineasca 108 ani în data de 21 iunie a trecut la cele veșnice. Ea avea 107 ani și 10 luni și nu a fost niciodata casatorita!…