Masa rotunda si lansare de volum, la Biblioteca Judeteana Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Biblioteca Judeteana "I. N. Roman" Constanta organizeaza la sediul din strada Mircea cel Batran, nr. 104A, concurs de ocupare pe durata nedeterminata a 5 posturi vacante cu norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de 8 ore zi, 40 ore saptamana: ndash; 1 post de bibliotecar cu studii superioare…

- Cand era mica, Madalina Elena Mirea mergea cu tatal și cu sora sa la Facultatea de Automatica, sa vada avionul. Il privea cu ochi mari, incercand sa cuprinda tot necuprinsul cerului care parea ascuns de acea macheta aproape mistica. Apoi a crescut, a urmat Facultatea de Litere, s-a gandit sa se faca…

- Joi, 7 martie 2024, Constantin Cheramidoglu isi lanseaza volumul "Arhive dobrogene", la Bibblioteca Judeteana "Ioan N. Roman" Constanta. Evenimentul editorial este sustinut in Sala Referinte, aflata la parterul institutiei. Volumul este prezentat de Emanuel Plopeanu ndash; decanul Facultatii de Istorie…

- Pentru aproape 3 ore, studentii de la Facultatea de Arte UOC, specializarile Actorie, Canto si Coregrafie, au pus in scena un regal artistic, ce a reusit sa umple inimile tuturor cu iubireLocuitorii comunei Cumpana, cat si prieteni ai acestora, au participat in seara de Dragobete la o adevarata sarbatoare…

- Asociatia de Studii Americane din Romania si Facultatea de Litere va invita vineri, 23 februarie 2024, la ora 12:00, la lansarea volumului Eco Consciousness in American Culture, editat de prof. univ. emer. Adina Ciugureanu si prof. univ. Eduard Vlad si publicat la editura Peter Lang.Potrivit reprezentantii…

- Vineri, 16 februarie 2024, se implinesc 15 ani de la trecerea la cele veșnice a vrednicului de pomenire preotul Ioan Sabau, aparținand pleiadei de marturisitori ai lui Hristos in temnițele și inchisorile veacului al XX-lea. In intreaga sa viața pamanteasca, nu a facut niciun compromis cu regimurile…

- Tot Maramureșul a aflat și vorbește de tragicul eveniment de ieri in care o tanara de 21 și-a pierdut viața fiind in bolidul condus de un influent om din județ. Alexandra era studenta in cadrul Facultații de Litere! „Era studenta la Facultatea de Litere CNUBM din municipiul reședința de județ, unde…