Cei mai mulţi români care se întorc acasă vin din Italia, Marea Britanie, Belgia, Franţa, Germania, Spania ”De Sarbatori, toate drumurile duc acasa, in Romania, langa cei dragi. Cei mai multi romani care locuiesc acum in strainatate si-au rezervat zborurile catre tara, unde vor reveni in a doua parte a lunii decembrie, la timp pentru a petrece sarbatorile de iarna alaturi de familie. Potrivit datelor Vola.ro, cei mai multi romani revin acasa in perioada 15 – 31 decembrie, cand sunt programate 79% dintre zborurile diasporei. In ceea ce priveste aeroporturile pe care aterizeaza acestia, clasamentul pozitioneaza Otopeniul pe primul loc, care va gestiona 67% dintre zborurile romanilor care se intorc in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”De Sarbatori, toate drumurile duc acasa, in Romania, langa cei dragi. Cei mai multi romani care locuiesc acum in strainatate si-au rezervat zborurile catre tara, unde vor reveni in a doua parte a lunii decembrie, la timp pentru a petrece sarbatorile de iarna alaturi de familie. Potrivit datelor Vola.ro,…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) iși asigura sediile și vilele de protocol din toata țara impotriva unor riscuri din cele mai diverse. Valoarea totala asigurata a imobilelor Bancii Naționale a Romaniei depașește 530 de milioane de lei, echivalentul a peste 100 de milioane de euro. Cel mai scump sediu…

- Students will benefit from free tickets to theater and opera performances and access to museums in the cities where the UniFEST student festival will take place, which starts on Friday.According to a press release from the Union of Students from Romania sent to AGERPRES on Thursday, the festival…

- Complexul Muzeal Bistrița-Nasaud in parteneriat cu Muzeul Național de Istorie a Romaniei, Complexul Național Muzeal ASTRA din Sibiu și Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane anunța deschiderea expoziției itinerante „Jandarmeria Romana 1850 – 2020” la sediul din Bistrița, strada Gen. Grigore Balan…

- Doar doua instituții de invațamant superior din Romania sunt in top 1.000 cele mai bune: Academia de Studii Economice și Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila” se afla intre pozițiile 801-1.000, in topul publicației Times Higher Education. 25 de universitați romanești au fost analizate…

- Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a declarat astazi ca statistica lunii august referitoare la Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava arata ca acesta este in continuare o poziție la varful clasamentului, locul 5, dupa aeroporturile din Timișoara, Iași, Cluj și București,…

- Chiriile pentru apartamente și garsoniere din zece mari orașe au crescut cu 17% in ultimul an. Studenții sunt in cautare de garsoniere, iar bugetul lor este cuprins intre 200 și 300 de euro. Mulți romani, in special studenți, sunt sau vor fi in cautarea unei locuințe de inchiriat in perioada imediat…

- Orange continua extinderea rețelei sale 5G/5G+ la nivel național și, incepand de astazi, ofera locuitorilor, autoritaților publice și companiilor din Galați acces la vitezele ultrarapide ale rețelei 5G+, dar și la cele mai bune servicii și tehnologii pe care rețeaua Orange le ofera. In plus, clienții…