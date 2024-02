Lista celor mai mari companii mondiale de produse alimentare include, pe langa brandurile pe care le recunoaștem oriunde, cateva corporații uriașe, dar de care mulți nu au auzit. Industria alimentara deține o importanța semnificativa in economia globala. Doar in 2023, ea a generat venituri de 9,43 trilioane de dolari. In 2023, segmentul de produse de […] The post Cei mai mari producatori mondiali de alimente. Numele surprinzatoare din top 10 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .