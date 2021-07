Cei mai mari investitori imobiliari din România dețin portofolii de peste 8 miliarde euro Valoarea portofoliilor locale ale celor mai mari investitori imobiliari este mai mare de 8 miliarde de euro, conform datelor centralizate de Bucharest Real Estate Club (BREC) și Cushman & Wakefield Echinox pentru primul index al proprietarilor si managerilor celor mai mari companii imobiliare active in Romania. Astfel, Alex Morar – CEO al NEPI Rockcastle cu investitii in retail, Dimitris Raptis – CEO al Globalworth, cu investitii in portofolii de birouri, comerciale si logistice, Doron Klein, CEO al AFI Europe Romania, cu investitii in retail, birouri si rezidential, Iulian Dascalu, fondator… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

